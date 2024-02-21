Чемпионат и первенство СЗФО по кикбоксингу пройдут в Пскове

17:05, 21 февраля 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу пройдут в псковском спорткомплексе «Старт» с 23 по 25 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Мурманска, Ленинградской области, Калининграда, Карелии, Великого Новгорода, Пскова и Великих Лук.

Старты пройдут в разделах «фулл-контакт» и «лоу-кик».

Сборная Псковской области насчитывает около 40 бойцов.

Первые и вторые места соревнований выйдут на всероссийский этап.

«У наших спортсменов большие шансы отправиться на всероссийский этап. У нас есть прошлогодние победители чемпионата и первенства России, а также чемпионы всероссийских соревнований», – поделился Сергей Колосов.

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