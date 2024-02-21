Житель Порхова отправится в колонию за управление мопедом без водительских прав

16:09, 21 февраля 2024, ПАИ

Житель Порхова отправится в колонию-поселение по решению суда за управление мопедом без водительских прав. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина в июне 2023 года сел на мопед и решил отправиться на автомойку. При этом ранее он был лишён водительских прав. Когда он возвращался обратно, его остановил сотрудник ГИБДД.

В суде мужчина вину признал, но от дачи показаний отказался. Порховский суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.