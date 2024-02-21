Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко отвечает на вопросы в программе «Среда обитания»  

Программа «Среда обитания» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Собеседница ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной - Олеся Ребеко, руководитель Управления Росреестра по Псковской области.

Растет ли число сделок с недвижимостью, оформляемых жителями Псковской области? Можно ли зарегистрировать покупку полностью в онлайн-формате? Какие преимущества дает сервис «Госключ»? Зачем собственникам уточнять границы своих участков? Нужно ли регистрировать в Росреестре сараи, теплицы и бани?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8112) 672-883.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 февраля 2024

Уникальный автопробег, полевая каша и пешее шествие: Иван Белугин рассказал, как в Локнянском районе отпразднуют подвиг Матросова 
21 февраля 2024

Строительство моста на Северном обходе Пскова месяц будут вести в круглосуточном режиме
21 февраля 2024

«Михайловское» принимает участие в масштабном выставочном проекте «Пушкин. 225»
21 февраля 2024

Очередная сессия областного Собрания назначена на 27 февраля
21 февраля 2024

Делегация Псковской области представила опыт региона на Международном форуме труда 
21 февраля 2024

В ЕР рассказали о регионах - лидерах по строительству и ремонту школ
21 февраля 2024

Более 18,5 тысячи человек проголосовало за финалистов «Народного признания»
21 февраля 2024

Глава Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко отвечает на вопросы в программе «Среда обитания»
 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...