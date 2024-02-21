Глава Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко отвечает на вопросы в программе «Среда обитания»

14:11, 21 февраля 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Собеседница ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной - Олеся Ребеко, руководитель Управления Росреестра по Псковской области.

Растет ли число сделок с недвижимостью, оформляемых жителями Псковской области? Можно ли зарегистрировать покупку полностью в онлайн-формате? Какие преимущества дает сервис «Госключ»? Зачем собственникам уточнять границы своих участков? Нужно ли регистрировать в Росреестре сараи, теплицы и бани?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8112) 672-883.