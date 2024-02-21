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Происшествия

Тюрьма ждёт жителя Опочки, выстрелившего в спящего знакомого

Житель Опочки отправится в колонию за выстрел в спящего знакомого. Стрелял опочанин по причине личной неприязни. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Тюрьма ждёт жителя Опочки, выстрелившего в спящего знакомого. Фото: ПАИ

Следствие установило, что в июне 2022 года житель Опочки распивал алкоголь со своим знакомым у себя дома. Мужчина предложил товарищу проверить боевые свойства оружия, которое он хранил у себя незаконно. При этом мишенью для опытов должен был стать сам знакомый. На предложение он ответил отказом. В итоге опочанин решил выстрелить в знакомого из пистолета, когда тот уснёт.

Когда товарищ уснул, мужчина выстрелил ему в грудь. В результате пострадавшему был причинён тяжкий вред здоровью.

В суде мужчина вину свою не признал. Он утверждал, что выстрелил в себя сам потерпевший.

Опочецкий суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью один статьи 222 УК РФ и пунктом «з» части два статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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