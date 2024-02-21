Делегация Псковской области представила опыт региона на Международном форуме труда

15:58, 21 февраля 2024, ПАИ

Делегация Псковской области прибыла на VIII Санкт-Петербургский международный форум труда. Об этом ПАИ сообщила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Псковскую область на Санкт-Петербургском форуме представляют Алёна Трунова совместно с директором областного центра занятости населения Псковской области Олесей Сергеевой.

В рамках форума обсудят анализ и прогнозирование рынка труда, привлечение иностранной рабочей силы, использование искусственного интеллекта в работе hr-подразделений.

Отдельно вынесено трудоустройство и условия труда женщин. Делегация Псковской области представила опыт региона, а именно женский клуб на базе флагманского отделения в Пскове. Там женщины могут получить услуги в сфере занятости, а также бесплатно посещать различные мастер-классы, лекции и дискуссии по саморазвитию.

«Будущее службы занятости - это создание социальных сообществ. Безработица в настоящее время находится на исторически низком уровне. В стране формируется рынок соискателя, когда работодатели борются за компетентные кадры, а люди все больше выбирают, куда пойти. Мы постепенно переходим от оказания услуг потоком к более адресной работе. В понимании, что лучше для соискателя, как быстрее и эффективнее ему помочь, нам помогают созданные женский клуб и молодежный кадровый центр. Сейчас с отраслевыми коллегами мы работаем над запуском еще одной адресной истории - адаптацией приезжающих соотечественников, организуем для них отдельные обучающие и культурно-просветительские мероприятия», – рассказала Алёна Трунова.