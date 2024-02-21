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«Михайловское» принимает участие в масштабном выставочном проекте «Пушкин. 225»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принимает участие в одном из самых масштабных выставочных проектов к юбилею поэта – выставке «Пушкин. 225». Этот проект объединил 43 федеральных и региональных учреждения РФ, в том числе музеи, архивы, библиотеки, галереи, творческие объединения, а также нескольких частных коллекционеров из нашей страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Храм Славы в Святых Горах (1899). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В экспозиции представлены подлинные вещи Александра Пушкина и Натальи Николаевны, уникальные документы, портреты – от прижизненных до созданных современными художниками, многое другое. Как отметил директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, принявший участие в церемонии открытия «Пушкина. 225», «…здесь есть и разнообразие, здесь есть и изюминка – подлинные пушкинские вещи, все направления искусства».

Среди разделов выставки – «Поэт и его эпоха. Реликвии», «Легенды и мифы», многие другие. Собрание музея-заповедника «Михайловское» представлено в экспозиции в разделе «Поэт в зеркале эпох». Руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёна Бойцова рассказала, что из «Михайловского» на выставку «Пушкин. 225» была отправлена большая подборка исторических и современных фотографий.

Среди изображений – знаменитый «Храм Славы», возведённый неподалёку от Святогорского монастыря и могилы Пушкина в рамках празднования столетия со дня рождения поэта в 1899 году, кадр с митинга в Михайловском в 1937 году, снимки, рассказывающие о ходе воссоздания усадебных домов в мемориальных музеях-усадьбах «Михайловское» (1947), «Тригорское» (1962) и «Петровское» (1977), многие другие. Кроме того, в конференц-зале ВМП среди прочего можно будет увидеть две небольшие видеозарисовки о «Михайловском», в том числе – фильм Николая и Андрея Алексеевых «Пушкинский Заповедник из поднебесья».

В «Михайловском» также рассказали, что сейчас в музее ведётся работа над созданием собственного выставочного проекта – портретной галереи, в которую войдут 225 изображений поэта из собрания Пушкинского заповедника, разные по технике исполнения и времени создания, от прижизненных до написанных уже в нашем столетии. Эта экспозиция, запланированная к открытию в канун дня рождения музея-заповедника, 17 марта, – только одна из выставок, задуманных к созданию в нынешнем, юбилейной пушкинском году, подчеркнули в музее.

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