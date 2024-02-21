195 тысяч сделок в сфере недвижимости заключили в Псковской области за год
195 тысяч сделок по переходу прав в сфере недвижимости было заключено в Псковской области в 2023 году. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.
При этом количество сделок в 2021 году составило 220 тысяч. По её словам, это связано с различными факторами. В частности с тем, сколько домов ввели в использование.
«В статистику попадают все сделки, связанные с переходом прав на объекты недвижимого имущества. Это земельные участки, здания и сооружения, расположенные на земельных участках, и жилые и нежилые помещения. Отмечу, что большое количество сделок в 2021 году было связано с тем, что именно в этом году пришелся пик на сельскую ипотеку, когда были выданы по сниженной ставке кредиты на покупку и строительство жилья в сельской местности и в принципе пришёлся пик на льготную ипотеку, которой активно пользовались граждане», – рассказала гостья студии.
Она отметила, что разница в 20 тысяч сделок за 2 года - это небольшой спад регистрации переходов. Сыграл и тот фактор, что в 2020 году многие сделки не были завершены из-за ковида. В 2021 году, когда люди стали выходить на работу, сделки были доведены до конца и поэтому они попали в статистику 2021 года.
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