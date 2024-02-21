Спортсменка Псковской области стала бронзовым призёром первенства СЗФО по скалолазанию
Спортсменка Псковской области Ксения Коваль стала бронзовым призёром первенства Северо-Западного федерального округа по скалолазанию «Хибинская весна» в дисциплине «трудность». Соревнования прошли в Апатитах Мурманской области 17 и 18 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Владимир Лоленко.
Ксения Коваль удостоилась награды в возрастной группе 14-15 лет. Также в этой возрастной категории четвёртое место заняла участница сборной Псковской области Владислава Туманенкова, а шестой стала Злата Туманенкова.
Среди юношей 10-13 лет девятое место досталось Степану Яковлеву. Пятой стала Марина Кошмак среди девушек 10-13 лет.
Владислава Туманенкова и Ксения Коваль по итогам состязаний выполнили норматив первого взрослого спортивного разряда.
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Спортсменка Псковской области стала бронзовым призёром первенства СЗФО по скалолазанию
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