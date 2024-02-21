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Политика

97% ипотечных кредитов оформляется в Псковской области в течение суток

97% ипотечных кредитов оформляется в Псковской области в течение суток, сообщила в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Фото: ПАИ

В прошлом году 77% ипотечных кредитов было оформлено через электронный сервис, отметила эксперт.

«Электронная ипотека и в принципе электронная подача документов хороша тем, что можно получить результат в короткие сроки. Я знаю, что 97% ипотечных кредитов выдаётся в течение суток», – рассказала Олеся Ребеко.

Оставшиеся 3%, которые не укладываются в сутки, относятся к заемщикам, которые не предоставили полный пакет документов, без которых сделка не может состояться.

«Наша система работает круглосуточно и экстерриториально. Из любой точки России можно подать документы на покупку недвижимости, которая находится совершенно в другом месте», – сказала гостья студии.

Она также напомнила, что Псковская область стала первым регионом России, в котором была заключена экстерриториальная сделка. Одна из сторон сделки находилась в Псковской области, вторая сторона – на Камчатке, а объект недвижимости – в Крыму.

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