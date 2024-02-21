Мастер-класс по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях проводят в региональном избирательном штабе Путина в Пскове

17:29, 21 февраля 2024, ПАИ

Мастер-класс по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях проводят в региональном избирательном штабе Владимира Путина в Пскове сегодня, 21 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Для присутствующих его проводят участники Псковского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они продемонстрировали, как оказать помощь пострадавшему, если он находится без сознания, дыхания и сердцебиения.

Спасатели подчеркнули, что изначально необходимо оценить обстановку, чтобы не было угрожающие факторов для пострадавшего и оказывающего помощь человека.

Кроме того, участникам встречи объяснили, как провести сердечно-лёгочную реанимацию.