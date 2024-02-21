Автомобиль вылетел в кювет и протаранил дерево в Дно

19:06, 21 февраля 2024, ПАИ

28-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и протаранил дерево в Мельничном переулке в Дно, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















Водителю оказывается помощь, решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.