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Общество

Концерт рок-группы «Третье дыхание» состоялся в Пыталово

Концерт рок-группы «Третье дыхание» детской школы искусств состоялся в Доме культуры Пыталово сегодня, 21 февраля, сообщает газета «Наша жизнь».

  • Концерт рок-группы «Третье дыхание» состоялся в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Концерт рок-группы «Третье дыхание» состоялся в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Концерт рок-группы «Третье дыхание» состоялся в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Концерт рок-группы «Третье дыхание» состоялся в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Концерт рок-группы «Третье дыхание» состоялся в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Концерт рок-группы «Третье дыхание» состоялся в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»

«Ребята исполнили свои лучшие хиты. Для зрителей играли не только рок-группа, но и вокально-инструментальный ансамбль обучающихся ДШИ. Это был их дебют. Большинство из них пришли в школу только в этом году и, как говорится, впервые взяли музыкальные инструменты в руки. При этом они достигли больших успехов в обучении и продемонстрировали свои умения на сцене. Это был экспериментальный проект, который предложил директор школы Сергей Борисов», – рассказали в газете.

Отмечается, что для антуража на экране шёл показ картин известных художников-авангардистов. До и после концерта все желающие могли написать свои пожелания бойцам СВО на флаге и поучаствовать в сборе средств на покупку необходимого для военнослужащих.

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