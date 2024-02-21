Концерт рок-группы «Третье дыхание» состоялся в Пыталово

22:56, 21 февраля 2024, ПАИ

Концерт рок-группы «Третье дыхание» детской школы искусств состоялся в Доме культуры Пыталово сегодня, 21 февраля, сообщает газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»











«Ребята исполнили свои лучшие хиты. Для зрителей играли не только рок-группа, но и вокально-инструментальный ансамбль обучающихся ДШИ. Это был их дебют. Большинство из них пришли в школу только в этом году и, как говорится, впервые взяли музыкальные инструменты в руки. При этом они достигли больших успехов в обучении и продемонстрировали свои умения на сцене. Это был экспериментальный проект, который предложил директор школы Сергей Борисов», – рассказали в газете.

Отмечается, что для антуража на экране шёл показ картин известных художников-авангардистов. До и после концерта все желающие могли написать свои пожелания бойцам СВО на флаге и поучаствовать в сборе средств на покупку необходимого для военнослужащих.