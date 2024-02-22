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Общество

Арбитражный суд признал правомерным включение компании, которая подвела Псковавтодор, в чёрный список

Арбитражный суд признал правомерным включение компании, которая подвела Псковавтодор, в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского УФАС.

Ещё 20 сентября 2023 года Псковское УФАС включило ООО «Айсен» в реестр недобросовестных поставщиков, однако компания обратилась с заявлением в суд о признании незаконным и отмене решения управления.

В июне ГБУ ПО «Псковсавтодор» объявило электронный аукцион на поставку электросварных труб, по результатам которого компания была признана победителем. По контракту общество должно было поставить электросварные трубы, но поставку осуществило частично, направив в адрес учреждения письмо с просьбой расторгнуть контракт по соглашению сторон. Заказчик отказал и принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В объяснении антимонопольному органу ООО указало, что исполнение контракта оказалось убыточно для него, при подаче заявки не были учтены все характеристики товара.

На суде директор ООО пояснил, что при подаче заявки компания располагало информацией о характеристиках товара, но допоставить товар не смогло по причине его отсутствия у поставщика. При этом компания не предоставила доказательств, подтверждающих принятие мер по поиску иных поставщиков для выполнения спорного контракта в согласованный срок.

Кроме того, в материалах дела имелись документы, свидетельствующие об отсутствии на рынке дефицита спорного товара.

Арбитражный суд поддержал позицию УФАС, указав, что получив решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, ООО до вступления в силу такого решения могло устранить допущенные нарушения контракта и допоставить товар, но не сделало этого.

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