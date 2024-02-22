Масленичный разгуляй пройдёт в Пскове 9 марта
Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» пройдёт в Детском парке Пскова 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в областном центре народного творчества.
Гостей праздника ждут народные забавы, интерактивные программы, мастер-классы, частушки и масленичные хороводы.
Кроме того, псковичи могут принять участие в традиционной масленичной забаве «Стенка на стенку». Завершатся народные гуляния масленичной вечеркой с песнями под гармонь, частушками и танцами. Участниками праздника станут творческие коллективы Псковской области, а также гости из Санкт-Петербурга.
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