Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Родители из Опочки получили орден Мужества за сына, погибшего в СВО

Родители Александра Елисеева из Опочки – Николай Владимирович и Галина Андреевна получили орден Мужества за сына, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Родители из Опочки получили орден Мужества за сына, погибшего на СВО. Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин передал родителям героя награду. «Мы гордимся, что такие люди живут на нашей Опочецкой земле. Вы воспитали достойного сына. Спасибо вам за это. Примите мои глубочайшие соболезнования», – сказал Юрий Ильин. Военный комиссар Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергей Егоров выразил соболезнования семье Елисеевых от имени Министерства обороны.

Руководитель поискового отряда «Рубеж», член президиума районного Совета ветеранов Владимир Селезнёв пожелал родителям погибшего стойкости и жизненных сил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 февраля 2024

Организаторы Сретенского бала в Пскове определились с музыкальным и танцевальным репертуаром
22 февраля 2024

Голосование за номинантов «Народного признания» завершится 23 февраля в 13:00
22 февраля 2024

Реконструкцию освобождения Дно от немецко-фашистских захватчиков покажут зрителям 24 февраля
22 февраля 2024

Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 23 февраля
22 февраля 2024

Родители из Опочки получили орден Мужества за сына, погибшего в СВО
22 февраля 2024

Два псковича отметили 90-летний и 95-летний юбилеи
22 февраля 2024

Жители Дно приняли участие в пешем марафоне к мемориалу на Полонке
22 февраля 2024

Часть улицы Черняховского перекроют в Пскове на два дня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...