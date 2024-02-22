Родители из Опочки получили орден Мужества за сына, погибшего в СВО

11:53, 22 февраля 2024, ПАИ

Родители Александра Елисеева из Опочки – Николай Владимирович и Галина Андреевна получили орден Мужества за сына, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин передал родителям героя награду. «Мы гордимся, что такие люди живут на нашей Опочецкой земле. Вы воспитали достойного сына. Спасибо вам за это. Примите мои глубочайшие соболезнования», – сказал Юрий Ильин. Военный комиссар Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергей Егоров выразил соболезнования семье Елисеевых от имени Министерства обороны.

Руководитель поискового отряда «Рубеж», член президиума районного Совета ветеранов Владимир Селезнёв пожелал родителям погибшего стойкости и жизненных сил.