Водительская гвардия: как работает Псковпассажиравтотранс

12:53, 22 февраля 2024, ПАИ

Автобусный парк Псковпассажиравтотранса – самый большой в Псковской области. Здесь работает уникальный коллектив водителей, какого нет, пожалуй, нигде в регионе.

Профессионалы высочайшего класса, благодаря которым ежедневно тысячи псковичей попадают из точки А в точку Б. О том, как строится рабочий день водителя автопарка, о его невидимой для пассажиров стороне – в нашем сюжете.

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