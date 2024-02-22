Водительская гвардия: как работает Псковпассажиравтотранс
Автобусный парк Псковпассажиравтотранса – самый большой в Псковской области. Здесь работает уникальный коллектив водителей, какого нет, пожалуй, нигде в регионе.
Профессионалы высочайшего класса, благодаря которым ежедневно тысячи псковичей попадают из точки А в точку Б. О том, как строится рабочий день водителя автопарка, о его невидимой для пассажиров стороне – в нашем сюжете.
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