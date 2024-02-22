Новый выпуск «Минкульта» посвятят наследию Александра Роора

13:30, 22 февраля 2024, ПАИ

20 лет назад в Псковском детском доме возник духовой оркестр «Геликон». Создал его и возглавил тогда уже известный музыкант, основатель Псковского симфонического оркестра Александр Петрович Роор.

Сегодня, 22 февраля, гостями программы «Минкульт», посвященной 20-летию «Геликона», станут Анна Роор, дочь Александра Петровича, музыкант, педагог, певица, и выпускник «Геликона», тромбонист, музыкант оркестра псковского 104-го полка Александр Светляков. Новый выпуск передачи слушайте в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в 14:00.

Главный секрет: как удалось объединить в один оркестр разных ребят?

Жизненный путь: какую профессию выбрали выпускники «Геликона»?

Аллея славы: где давал концерты, с кем играл и выступал «Геликон»?

Принципы преподавания: почему участники «Геликона» навсегда остаются его воспитанниками?

День рождения: где и когда состоится концерт «Геликона», посвященный его 20-летию?

Видеотрансляция программы будет доступна на портале ПАИ и в официальной группе агентства в ВК.