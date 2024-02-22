Новый выпуск «Минкульта» посвятят наследию Александра Роора
20 лет назад в Псковском детском доме возник духовой оркестр «Геликон». Создал его и возглавил тогда уже известный музыкант, основатель Псковского симфонического оркестра Александр Петрович Роор.
Сегодня, 22 февраля, гостями программы «Минкульт», посвященной 20-летию «Геликона», станут Анна Роор, дочь Александра Петровича, музыкант, педагог, певица, и выпускник «Геликона», тромбонист, музыкант оркестра псковского 104-го полка Александр Светляков. Новый выпуск передачи слушайте в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в 14:00.
Главный секрет: как удалось объединить в один оркестр разных ребят?
Жизненный путь: какую профессию выбрали выпускники «Геликона»?
Аллея славы: где давал концерты, с кем играл и выступал «Геликон»?
Принципы преподавания: почему участники «Геликона» навсегда остаются его воспитанниками?
День рождения: где и когда состоится концерт «Геликона», посвященный его 20-летию?
Видеотрансляция программы будет доступна на портале ПАИ и в официальной группе агентства в ВК.
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