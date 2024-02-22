Михаил Ведерников в Печорах встретился с белгородскими школьниками

13:37, 22 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился в Печорах с детьми из Белгородской области сегодня, 22 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.

Белгородские школьники гостят в Псковской области по приглашению Михаила Ведерникова.

В рамках форума «Образовательный интенсив» глава региона пообщался с учениками седьмого класса.

«Знаю, что вы большой путь проделали, что у вас непростая обстановка. Потому с нашим коллегой, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым договорились сделать такое маленькое путешествие по Псковской области, познакомить вас с нашей культурой, достопримечательностями», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона поинтересовался у детей, что общего между Белгородом и Псковом, регионами, узнал, где они побывали. «Мы готовы больше приглашать и принимать деток, чтобы у вас была возможность узнать, какая у нас большая и разная страна», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников вручил подарок имениннице Светлане, поздравив с днём рождения.

В свою очередь, белгородские школьники сами сделали и подарили губернатору Михаилу Ведерникову книгу. На обложке книги – барс и лев с гербов Псковской и Белгородской областей. Семь отрядов белгородских детей сделали такую книгу в память о смене в Псковской области.

Напомним, в Псковской области отдыхают 200 детей из Белгородской области.