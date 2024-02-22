Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников в Печорах встретился с белгородскими школьниками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился в Печорах с детьми из Белгородской области сегодня, 22 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.

​Михаил Ведерников встретился в Печорах с детьми, прибывшими из Белгородской области. Фото здесь и далее: ПАИ

Белгородские школьники гостят в Псковской области по приглашению Михаила Ведерникова.

В рамках форума «Образовательный интенсив» глава региона пообщался с учениками седьмого класса.

«Знаю, что вы большой путь проделали, что у вас непростая обстановка. Потому с нашим коллегой, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым договорились сделать такое маленькое путешествие по Псковской области, познакомить вас с нашей культурой, достопримечательностями», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона поинтересовался у детей, что общего между Белгородом и Псковом, регионами, узнал, где они побывали. «Мы готовы больше приглашать и принимать деток, чтобы у вас была возможность узнать, какая у нас большая и разная страна», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников вручил подарок имениннице Светлане, поздравив с днём рождения.

В свою очередь, белгородские школьники сами сделали и подарили губернатору Михаилу Ведерникову книгу. На обложке книги – барс и лев с гербов Псковской и Белгородской областей. Семь отрядов белгородских детей сделали такую книгу в память о смене в Псковской области.

Напомним, в Псковской области отдыхают 200 детей из Белгородской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 февраля 2024

До 20 лет лишения свободы грозит псковичу за хранение наркотиков с целью сбыта 

22 февраля 2024

Михаил Ведерников проконтролировал реконструкцию гимназии в Печорах
22 февраля 2024

Обновление электросетевого комплекса Псковской области начнётся в 2025 году
22 февраля 2024

Подведены итоги гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах за два года
22 февраля 2024

Михаил Ведерников в Печорах встретился с белгородскими школьниками
22 февраля 2024

Ревизия: Врачи «Мед-Скана» рассказали про рентгенологические услуги
22 февраля 2024

Пенсионерка из Великолукского района поблагодарила полицейского за помощь
22 февраля 2024

Организаторы Сретенского бала в Пскове определились с музыкальным и танцевальным репертуаром

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...