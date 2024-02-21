Более 100 детей прошли через псковский оркестр «Геликон»
Более 100 детей были участниками духового оркестра Псковского детского дома «Геликон» в разные годы, сообщила музыкант, педагог, певица Анна Роор в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в 14:00.
Гостья радиоэфира отметила, что в юбилейном концерте оркестра будут принимать участие 30 человек. «Это вместе с выпускниками. В каждой группе есть по два-три выпускника, которые нам помогают. Это сделано для того, чтобы маленькие видели, к чему они идут. Изначально целью «Геликона» было, чтобы мальчики из детского дома получили профессию военных музыкантов. Это была первая мысль, помимо социальной адаптации детей», – пояснила Анна Роор.
Она отметила, что в самом начале в коллективе было около 12-13 человек, впоследствии состав увеличился примерно до 25 человек.
Напомним, концерт, посвящённый 20-летию духового оркестра, пройдёт 10 марта в 17:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. В программе – произведения, которые оркестр исполнял предыдущие 20 лет, а также премьеры сезона.
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