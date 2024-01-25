Чем расчетный счет отличается от лицевого

17:22, 22 февраля 2024, ПАИ

На сегодняшний день практически каждый человек знает, что начать вести бизнес не так уж просто. Сразу в самом начале предпринимателя ожидают различные трудности и тонкости, которые необходимо соблюсти. Одной из таких тонкостей является необходимость открыть расчетный счет.

Разумеется, сегодня наличие расчетного счета не для всех форм ведения бизнеса является обязательным. Например, для индивидуальных предпринимателей это не обязательно. Однако отсутствие расчетного счета несколько ограничивает возможности компании в плане финансовых операций, а потому у большинства бизнесменов есть расчетный счет.

Однако до сих пор многие не понимают, чем расчетный счет отличается от лицевого.

Отличия

Лицевой счет по своей сути является более широким понятием по сравнению с расчетным счетом. На данный момент понятие лицевого счета применяется не только в кредитно-финансовых организациях, но и также в других сферах.

Главных отличий между лицевым и расчетным счетами всего два. Во-первых, отличие заключается в том, кто пользуется данным счетом. Так, расчетный счет предназначен для использования предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Лицевой же счет может быть использован абсолютно любым человеком.

Во-вторых, отличие также заключается и в целях использования счета. Так, для бизнеса на сегодняшний день подходят расчетные счета. Через такие счета индивидуальный предприниматель или компания могут совершать разнообразные финансовые операции практически без каких бы то ни было исключений.

Основные операции

Как уже было сказано выше, для полноценного ведения бизнеса наличие расчетного счета становится обязательным. Так, используя данный счет, можно совершать следующие операции:

- Производить расчет с различными партнерами, клиентами, поставщиками и прочими;

- Осуществлять начисление заработных плат сотрудникам;

- Оплачивать различные виды взносов и платежей в государственную казну;

- Производить оплату аренды помещений и коммуналки;

- Получать в кредитно-финансовых организациях различные ссуды и кредиты, а также вносить по ним платежи;

- Производить зачисление полученной выручки. Для этого сегодня можно использовать программы по самоинкассации или эквайринг, то есть ввести в компании возможность безналичной оплаты для клиентов;

- Снимать наличные денежные средства.

Кроме всего прочего, если компания или индивидуальный предприниматель хочет принимать участие в различных тендерах или государственных закупках, то наличие расчетного счета является одним из обязательных условий.

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