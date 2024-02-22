Главные фишки юбилейного концерта «Геликона» назвала Анна Роор

16:52, 22 февраля 2024, ПАИ

Главные фишки юбилейного концерта духового оркестра Псковского детского дома «Геликон» назвала музыкант, педагог, певица Анна Роор в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Гостья радиоэфира рассказала, что на концерте будет небольшое отделение, в ходе которого зрители смогут увидеть выпускников коллектива вместе с их учениками. «Это преемственность поколений. Мне один парень говорит: «Аня, я сижу и понимаю, что я объясняю так же, как Александр Петрович». Подружка говорит: «У Никиты жесты и мимика, как у Александра Петровича». Я понимаю, что каждый ребенок, который вырос, это Александр Петрович на минималках. У кого-то жесты, у кого-то методы, у кого-то слова. То есть мы все пропитаны этим. И конечно, я в большей степени», – рассказала Анна Роор.

Она отметила, что на концерте будут представлены самые яркие произведения из репертуара коллектива, адаптированные под существующий состав. «Что особенно приятно, будут премьеры с моим коллективом, которые мы сделали совместно. Конечно, общими усилиями. Сейчас это воплотить попроще, так как с Александром Петровичем, как у двух руководителей, у нас были трения. А тут я всё решаю», – пояснила педагог.

Анна Роор обратила внимание, что сейчас самое главное – показать зрителям, что духовой оркестр не ограничен рамками. Это не только старинные русские вальсы, марши и гимны, но ещё и огромный полёт фантазии, подчеркнула педагог. «У нас есть и The Beatles, и переложения эстрадных песен, и классические произведения. Например, мы играли и играем коронационный марш из оперы «Пророк», оперу Джузеппе Верди «Аида». Это классика, и её играют маленькие детки. В этом нет ничего невозможного», – подчеркнула она.

Напомним, концерт, посвящённый 20-летию духового оркестра, пройдёт 10 марта в 17:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. В программе – произведения, которые оркестр исполнял предыдущие 20 лет, а также премьеры сезона.