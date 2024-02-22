Анна Роор: «Геликон» предопределил всю мою жизнь

21:05, 22 февраля 2024, ПАИ

«Духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон» предопределил всю мою жизнь», – призналась музыкант, педагог, певица Анна Роор в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Пение пошло из «Геликона», друзья – из «Геликона», семья и ребёнок появились благодаря «Геликону». Для меня это стало самым основополагающим моментом в жизни», – подчеркнула певица.

Анна Роор добавила, что в «Геликоне» всегда есть чему поучиться. «Если ты уже умеешь играть на инструменте – учись создавать музыку. Разбираешься в музыке – учись педагогике: как работать и разговаривать с детьми», – отметила гостья радиоэфира.

«Геликон», наверное, в первую очередь привил мне любовь к детям. Самое главное, что не бывает неправильных детей. Дети в детском доме ничем не отличаются от детей из семей. Важно, чтобы рядом вовремя оказался любящий взрослый, который направит на верный путь... Любовь к детям творит чудеса. Можно сколько угодно говорить, что что-то, например, неправильно в мире, в стране. Надо начинать с самого начала. Александр Петрович научил нас, что любовь способна растопить самые сложные сердца», – подчеркнула она.

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«Геликон» – это дорога в жизнь. Я не знаю, как у меня сложилась бы жизнь без «Геликона». Точнее, догадываюсь, что, если бы я не попал в детском доме в оркестр «Геликон», всё сложилось бы очень плохо», – поделился выпускник «Геликона», музыкант оркестра псковского 104-го полка Александр Светляков.

Гость радиоэфира добавил, что благодаря «Геликону» он не только получил навыки игры на музыкальном инструменте, но и научился таким важным вещам, как дисциплина, взаимоуважение и взаимовыручка.