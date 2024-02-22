Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Анна Роор: «Геликон» предопределил всю мою жизнь

«Духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон» предопределил всю мою жизнь», – призналась музыкант, педагог, певица Анна Роор в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Анна Роор. Фото: ПАИ

«Пение пошло из «Геликона», друзья – из «Геликона», семья и ребёнок появились благодаря «Геликону». Для меня это стало самым основополагающим моментом в жизни», – подчеркнула певица.

Анна Роор добавила, что в «Геликоне» всегда есть чему поучиться. «Если ты уже умеешь играть на инструменте – учись создавать музыку. Разбираешься в музыке – учись педагогике: как работать и разговаривать с детьми», – отметила гостья радиоэфира.

«Геликон», наверное, в первую очередь привил мне любовь к детям. Самое главное, что не бывает неправильных детей. Дети в детском доме ничем не отличаются от детей из семей. Важно, чтобы рядом вовремя оказался любящий взрослый, который направит на верный путь... Любовь к детям творит чудеса. Можно сколько угодно говорить, что что-то, например, неправильно в мире, в стране. Надо начинать с самого начала. Александр Петрович научил нас, что любовь способна растопить самые сложные сердца», – подчеркнула она.

Александр Светляков. Фото: ПАИ

«Геликон» – это дорога в жизнь. Я не знаю, как у меня сложилась бы жизнь без «Геликона». Точнее, догадываюсь, что, если бы я не попал в детском доме в оркестр «Геликон», всё сложилось бы очень плохо», – поделился выпускник «Геликона», музыкант оркестра псковского 104-го полка Александр Светляков.

Гость радиоэфира добавил, что благодаря «Геликону» он не только получил навыки игры на музыкальном инструменте, но и научился таким важным вещам, как дисциплина, взаимоуважение и взаимовыручка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 февраля 2024

Новый выпуск «Минкульта» посвятят наследию Александра Роора
22 февраля 2024

Масленичный разгуляй пройдёт в Пскове 9 марта
21 февраля 2024

Актёр Андрей Мерзликин поделился впечатлениями от приезда в Псков и спектакля «Лягушки»
21 февраля 2024

Концерт «Золотой век русского романса» состоялся в детской музыкальной школе в Пскове
21 февраля 2024

Наследие Псковского археологического общества представлено в новой экспозиции Псковского музея-заповедника
21 февраля 2024

Софья Ковалевская, кольца Сатурна и большой космос. В Полибино к открытию готовят уникальную выставку
21 февраля 2024

Выставка «Израненная земля Донбасса» открылась в музее-заповеднике «Изборск»
21 февраля 2024

«Михайловское» принимает участие в масштабном выставочном проекте «Пушкин. 225»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...