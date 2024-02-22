Торжественная церемония вручения премии «Народное признание – 2023» состоится 29 февраля
Торжественная церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» состоится 29 февраля в 19:00. Мероприятие пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.
По традиции на церемонию вручения будут приглашены все финалисты премии. Для удобства гостей на мероприятие можно приходить раньше, к 18:30. В понедельник, 26 февраля, Псковское агентство информации сообщит, каким образом можно будет стать зрителем церемонии вручения премии.
На данный момент продолжается народное голосование за финалистов премии. Свои голоса за номинантов отдали уже более 20 тысяч человек.
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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Торжественная церемония вручения премии «Народное признание – 2023» состоится 29 февраля
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