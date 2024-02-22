Торжественная церемония вручения премии «Народное признание – 2023» состоится 29 февраля

17:26, 22 февраля 2024, ПАИ

Торжественная церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» состоится 29 февраля в 19:00. Мероприятие пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

По традиции на церемонию вручения будут приглашены все финалисты премии. Для удобства гостей на мероприятие можно приходить раньше, к 18:30. В понедельник, 26 февраля, Псковское агентство информации сообщит, каким образом можно будет стать зрителем церемонии вручения премии.

На данный момент продолжается народное голосование за финалистов премии. Свои голоса за номинантов отдали уже более 20 тысяч человек.