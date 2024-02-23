В России отмечают День защитника Отечества

09:24, 23 февраля 2024, ПАИ

День защитника Отечества отмечают в России сегодня, 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» 13 марта 1995 года, сообщает портал calend.ru.

Этот праздник является официальным выходным днём. В этот день всегда чествовали настоящих мужчин – защитников своей Родины.

23 Февраля принято чествовать ветеранов, а также по всей стране проходит возложение цветов к памятным местам. Вместе с этим вручают государственные награды военнослужащим и проводят праздничные концерты и патриотические акции.