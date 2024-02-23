500 млн данных о россиянах утекли в Сеть из-за крупного инцидента

09:54, 23 февраля 2024, ПАИ

С начала года более 510 миллионов записей о россиянах утекли в Сеть. Вместе с этим большая часть из них была скомпрометирована в результате одного инцидента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы Роскомнадзора Милоша Вагнера.

Милош Вагнер также отметил, что в настоящее время проводится расследование. По его словам, по сравнению с 2023 годом количество случаев компрометации данных увеличилось, но объём самих утечек уменьшился.

«А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», – подчеркнул замглавы Роскомнадзора.

В прошлом году было зафиксировано 168 утечек персональных данных. В Сеть попало порядка 300 миллионов записей о россиянах.