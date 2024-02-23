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Общество

Александр Котов: Российские солдаты и офицеры чувствуют поддержку общества и государства

С Днём защитника Отечества поздравил жителей Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Александр Котов: «Российские солдаты и офицеры чувствуют поддержку общества и государства». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Александр Котов отметил, что День защитника Отечества – это особый праздник, наполненный уважением к профессии кадрового военного, гордостью за мужество и доблесть воинов разных поколений, верой в несокрушимость нашей армии, преданностью Родине и готовностью бороться за её суверенитет.

«Обеспечение обороноспособности нашей страны является важнейшей государственной задачей. В современных реалиях оттачивать навыки и мастерство бойцам приходится не на тренировочных полигонах, а на поле боя, отстаивая национальные интересы», – подчеркнул он.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов также добавил, что Вооружённые силы Российской Федерации на деле доказывают, что способны решать самые сложные задачи, а солдаты и офицеры, чувствуя поддержку общества и государства, демонстрируют несгибаемую стойкость, отвагу и стремление к победе.

«С праздником, уважаемые защитники Отечества! Успехов в службе Родине, благополучия вашим родным и близким!» – заключил Александр Котов.

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Александр Котов: Российские солдаты и офицеры чувствуют поддержку общества и государства

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