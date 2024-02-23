Игорь Иванов: Мы ценим ваш труд, преданность делу и ответственность перед семьёй и обществом

11:54, 23 февраля 2024, ПАИ

С Днём защитника Отечества от имени профсоюзного движения Псковской области поздравил псковичей председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Этот день символизирует ваше мужество, силу и отвагу, которые вы проявляете в защите нашей Родины. Мы ценим ваш труд, преданность делу и ответственность перед семьёй и обществом. Многие сегодня защищают нас в окопах на СВО. И мы никогда не забудем их подвиги. Пусть ваши сердца будут наполнены гордостью за свою страну и радостью от любви близких и успехов в делах. Пусть каждый день приносит новые победы и достижения!» – подчеркнул Игорь Иванов.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов также пожелал защитникам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в своих силах.