Около 300 тысяч рублей выманили злоумышленники у псковичей

14:26, 23 февраля 2024, ПАИ

Злоумышленники выманили около 300 тысяч рублей у псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям Пскова и Гдовского района звонили незнакомцы. Под предлогом предотвращения попытки несанкционированного оформления на них кредита они похитили сбережения пострадавших.

Кроме того, жители Псковской области лишились денег при покупках в интернете, а также под предлогом оказания услуг интимного характера. Обстоятельства произошедшего выясняются.