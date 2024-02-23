Выставка «Израненная земля Донбасса» открылась в Изборске

Выставка «Израненная земля Донбасса», приуроченная к Дню защитника Отечества, открылась в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Вместе с выставкой картин музей также представил мультимедийный просветительский проект «Донбасс – Россия: история и современность», рассказывающий об истории Донбасса с середины XIX века, и мультимедийный вариант стендовой выставки Представительства МИД России в Пскове «Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота 2013-2014 годов на Украине».