Российских водителей предупредили об изменениях в ОСАГО

16:44, 23 февраля 2024, ПАИ

Водителей ждут изменения в ОСАГО с 2 марта. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на управляющего партнёра юридической компании «Шаги» Андрея Шаркова.

С 2 марта можно будет купить полис ОСАГО на срок от одного дня до трёх месяцев. По словам эксперта, это будет выгодно тем, кто не планирует ездить на автомобиле долгое время, а приобрёл его для последующей продажи, выставок или поездок на дачу.

При этом срок начала действия страховой защиты будет отложенным. Она начнётся не ранее чем через три дня после оформления или по согласовании со страховщиком. Вместе с этим стоимость не будет превышать цену годового ОСАГО.