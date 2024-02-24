Скончался председатель Верховного суда России

12:25, 24 февраля 2024, ПАИ

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался, сообщает телеканал «Россия 24».

Причина смерти не называется.

«Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, ему было 80 лет», – сообщает телеканал «Россия 24».

Вячеслав Лебедев занимал пост председателя Верховного суда России с 1991 года. До этого он был председателем Верховного суда РСФСР.