Скончался председатель Верховного суда России
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался, сообщает телеканал «Россия 24».
Причина смерти не называется.
«Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, ему было 80 лет», – сообщает телеканал «Россия 24».
Вячеслав Лебедев занимал пост председателя Верховного суда России с 1991 года. До этого он был председателем Верховного суда РСФСР.
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