В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти председателя Верховного суда России
Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сообщает пресс-служба Госдумы.
«Приношу глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева. Уход из жизни Вячеслава Михайловича - невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память», — сказал Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы отметил, что Вячеслав Лебедев внес вклад в создание российского правосудия, развивал современную независимую судебную систему, а всё юридическое сообщество России его уважало.
Напомним, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался сегодня, 24 февраля.
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