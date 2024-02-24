В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти председателя Верховного суда России

16:18, 24 февраля 2024, ПАИ

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева. Уход из жизни Вячеслава Михайловича - невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память», — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы отметил, что Вячеслав Лебедев внес вклад в создание российского правосудия, развивал современную независимую судебную систему, а всё юридическое сообщество России его уважало.

Напомним, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался сегодня, 24 февраля.