Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кинолог объяснил, как подготовить собаку к морозам

Собак, которые не любят выходить зимой на улицу, можно приучить к холоду. Однако, методы, которые человек применяет для собственной закалки, в данном случае неприменимы, объяснил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

«В том понимании, в каком закаливается человек, собаку закаливать нельзя. Обливание ледяной водой лучше оставить для тех, кто занимается моржеванием. Питомца нужно мягко приучать к холодам и делать это заранее, а не в момент, когда наступили морозы. Начинайте с прогулок без собачьей одежды в умеренные холода, сначала выходите ненадолго, постепенно увеличивая время», – подчеркнул Владимир Голубев.

По его словам, закаливание питомцев может быть особенно опасно тем, у кого есть хронические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой или с опорно-двигательным аппаратом.

Чтобы приучить собаку к морозам, специалист советует начать гулять без специальной одежды, когда на улице ещё нет сильных холодов. Первое время собака будет достаточно быстро проситься домой и удерживать на улице её не стоит, заметил Владимир Голубев. Продолжительность прогулки можно увеличивать постепенно.

Не всем собакам требуется одежда, напомнил эксперт. Он отметил, что не стоит одевать в теплые комбинезоны питомцев с густым подшерстком. Также не следует одевать очень активных собак. Животные могут стать более чувствительными к холодам, что приведет к отказу от прогулок даже при несильном морозе. Лучше добавить в прогулку активные игры, бег за мечом или диском, это позволит собаке не замерзнуть, добавил Владимир Голубев.

«Также вы можете чаще проветривать квартиру зимой, открывайте окна на 5-10 минут, это будет полезно не только для питомца, но и для человека. Позаботьтесь и о том, чтобы место собаки находилось подальше от теплых батарей, не переживайте за любимца, дома он точно не будет мерзнуть», – обратил внимание кинолог.

Владимир Голубев призвал относиться внимательнее к своим питомцам владельцев голых собак, беременных, животных с хроническими заболеваниями питомцев с артритом, щенков, а также тех, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой. Данные питомцы могут быстро переохладиться, поэтому с ними следует гулять поменьше.

Понять то, что питомец переохладился можно понять по нескольким сигналам: питомец постоянно переступает с лапы на лапу или поджимает их под себя, а уши стали сильно холодными. Лучше всего в таком случае закончить прогулку и вернуться домой, заключил специалист.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 февраля 2024

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 26 февраля
25 февраля 2024

В Псковском музее впервые презентовали экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства»
25 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Дедовичского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
24 февраля 2024

Фальшивую купюру изъяли в Пскове
24 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
24 февраля 2024

До +7 градусов и облачность прогнозируют в Псковской области 25 февраля
24 февраля 2024

Анастасия Иванова: Псковская область проявляет самодостаточность в различных сферах экономики
24 февраля 2024

Более 100 УЗИ провели псковские врачи гостям выставки «Россия» в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...