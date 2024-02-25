Кинолог объяснил, как подготовить собаку к морозам

14:52, 25 февраля 2024, ПАИ

Собак, которые не любят выходить зимой на улицу, можно приучить к холоду. Однако, методы, которые человек применяет для собственной закалки, в данном случае неприменимы, объяснил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

«В том понимании, в каком закаливается человек, собаку закаливать нельзя. Обливание ледяной водой лучше оставить для тех, кто занимается моржеванием. Питомца нужно мягко приучать к холодам и делать это заранее, а не в момент, когда наступили морозы. Начинайте с прогулок без собачьей одежды в умеренные холода, сначала выходите ненадолго, постепенно увеличивая время», – подчеркнул Владимир Голубев.

По его словам, закаливание питомцев может быть особенно опасно тем, у кого есть хронические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой или с опорно-двигательным аппаратом.

Чтобы приучить собаку к морозам, специалист советует начать гулять без специальной одежды, когда на улице ещё нет сильных холодов. Первое время собака будет достаточно быстро проситься домой и удерживать на улице её не стоит, заметил Владимир Голубев. Продолжительность прогулки можно увеличивать постепенно.

Не всем собакам требуется одежда, напомнил эксперт. Он отметил, что не стоит одевать в теплые комбинезоны питомцев с густым подшерстком. Также не следует одевать очень активных собак. Животные могут стать более чувствительными к холодам, что приведет к отказу от прогулок даже при несильном морозе. Лучше добавить в прогулку активные игры, бег за мечом или диском, это позволит собаке не замерзнуть, добавил Владимир Голубев.

«Также вы можете чаще проветривать квартиру зимой, открывайте окна на 5-10 минут, это будет полезно не только для питомца, но и для человека. Позаботьтесь и о том, чтобы место собаки находилось подальше от теплых батарей, не переживайте за любимца, дома он точно не будет мерзнуть», – обратил внимание кинолог.

Владимир Голубев призвал относиться внимательнее к своим питомцам владельцев голых собак, беременных, животных с хроническими заболеваниями питомцев с артритом, щенков, а также тех, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой. Данные питомцы могут быстро переохладиться, поэтому с ними следует гулять поменьше.

Понять то, что питомец переохладился можно понять по нескольким сигналам: питомец постоянно переступает с лапы на лапу или поджимает их под себя, а уши стали сильно холодными. Лучше всего в таком случае закончить прогулку и вернуться домой, заключил специалист.