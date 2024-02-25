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Общество

Под Псковом снимают новый фильм с Милошем Биковичем

В Псковской области проходят съёмки фильма «Красный шёлк». В главных ролях снимаются актёры Милош Бикович и Глеб Калюжный. О том, почему кино решили снимать в нашем регионе, корреспонденту ПАИ рассказал генеральный продюсер фильма Вадим Быркин.

Под Псковом снимают новый фильм с Милошем Биковичем. Фото здесь и далее: ПАИ

«Псков со своими уникальными локациями за последние годы стал популярным направлением для съёмок кино. «Холоп», «Эпидемия», «Плакать нельзя», а сегодня и «Красный шёлк». Нас на самом высоком уровне встречает область, которая всегда лояльна к кинематографистам, в том числе благодаря программе ребейтов и развитию инфраструктуры», – рассказал Вадим Быркин.

Продюсер отметил, что Псков стал местом для съёмок другого региона, который пока держится в секрете, чтобы зрителю было интереснее, а схожесть Псковской области с этим местом заключается в уникальной природе этих двух мест, хоть и расположены два региона далеко друг от друга.

Также сегодня на место съёмок приехал губернатор Псковской области Михаил Ведерников с дочерью. Для них провели отдельную экскурсию по площадке и показали декорации к фильму.

При этом в съёмке сцен в Псковской области участвуют 120 человек. За эту неделю, которую съёмочная группа находится здесь, они успели снять ключевые сцены.

Помимо российских актёров, в кино участвуют и актёры из Поднебесной, которые приехали в Россию специально для съёмок «Красного шёлка».

Действие фильма разворачивается в 1927 году. Бывший царский секретный агент, которого играет Милош Бикович, застревает в Китае после падения Российской империи. Для возвращения домой он должен сопроводить китайских курьеров с секретными документами в Москву. В этом мешать им будут иностранные разведчики и настоящие головорезы. Чтобы справиться со своей миссией, агенту придётся объединиться с советскими спецслужбами и найти общего врага.

Производством фильма занимаются Nota Bene Film Group, «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution. Режиссёр – Андрей Волгин. Фильм выйдет в прокат в 2025 году.

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