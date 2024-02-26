15 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

09:47, 26 февраля 2024, ПАИ

С 19 по 25 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 149 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили пять административных правонарушений, изъяли 15 единиц оружия и 127 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.