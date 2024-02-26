11 пожаров ликвидировано в Псковской области за трое суток

10:27, 26 февраля 2024, ПАИ

​11 пожаров ликвидировано пожарными подразделениями на территории Псковской области за трое суток. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, 23 февраля в 07:17 сгорел жилой дом в деревне Райской в Бежаницком районе. Обнаружен погибшим гражданин 1933 года рождения. Неосторожное обращение с огнём хозяина послужило возможной причиной пожара.

Днём в этот же день у дома № 68 на Рижском проспекте в Пскове произошло возгорание моторного отсека в автомобиле Volkswagen Sharan 1996 года. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Вечером того же дня на автостоянке шиномонтажа в Пскове огнём повреждены автомобиль Renault Scenic 2007 года выпуска и Jeep 2006 года выпуска. Короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке Renault Scenic стало возможной причиной возгорания.

В 22:28 в Невельском районе, в деревне Опухлики, в автомобиле ВАЗ-2107 огнём повреждён салон. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В ночь на 24 февраля на улице Школьной в Плюссе в бесхозном строении сгорела кровля по всей площади. Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём.

В 04:33 на улице Красноармейской в деревне Поречье в Великолукском районе в жилом доме сгорела кровля по всей площади. Спасён жилой дом, два автомобиля. Пожар мог произойти по причине поджога.

В 07:10 в Порховском районе, в деревне Большие Пети, в двухэтажном многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире на втором этаже, в комнате, сгорели постельные принадлежности, квартира закопчена по всей площади. Обнаружен погибшим гражданин 1961 года рождения. Неосторожное обращение с огнем при курении названо причиной пожара. Спасена квартира.

В 08:08 на улице Веселой в деревне Успенское в Великолукском районе хозяйственная постройка (баня) выгорела изнутри по всей площади, прогар в кровле. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Спасена хозяйственная постройка (баня).

В 22:05 хозяйственная постройка (баня) выгорела изнутри по всей площади в деревне Кусва в Псковском районе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Спасён жилой дом.

А также 25 февраля в 06:35 в Островском районе, в деревне Рубеняты, сгорела хозяйственная постройка (баня). Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 14:16 в деревне Дульбово Пыталовского района в хозяйственной постройке огнем повреждено чердачное помещение. Короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении послужило возможной причиной пожара.