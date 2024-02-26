Великолукские гармонисты стали участниками телепередачи на Первом канале

10:19, 26 февраля 2024, ПАИ

Великолукский ансамбль «Гармонисты Великих Лук» принял участие в съемках телепередачи «Играй, гармонь!» на Первом канале в Москве. Об этом в своих соцсетях сообщила руководитель коллектива Елена Баженова.

Она отметила, что ансамбль ранее уже участвовал в съемках этой передачи, однако в этот раз был задействован более многочисленный состав.

«Для нас большая честь принимать участие в проекте такого масштаба и такой истории! «Играй, гармонь» смотрела всегда моя бабушка, когда я была маленькая. Вот она была бы рада сейчас увидеть меня там с моими учениками! Надеюсь, видит», – рассказала Елена Баженова.