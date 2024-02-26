Великолукские гармонисты стали участниками телепередачи на Первом канале
Великолукский ансамбль «Гармонисты Великих Лук» принял участие в съемках телепередачи «Играй, гармонь!» на Первом канале в Москве. Об этом в своих соцсетях сообщила руководитель коллектива Елена Баженова.
Она отметила, что ансамбль ранее уже участвовал в съемках этой передачи, однако в этот раз был задействован более многочисленный состав.
«Для нас большая честь принимать участие в проекте такого масштаба и такой истории! «Играй, гармонь» смотрела всегда моя бабушка, когда я была маленькая. Вот она была бы рада сейчас увидеть меня там с моими учениками! Надеюсь, видит», – рассказала Елена Баженова.
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