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Общество

Великолукские гармонисты стали участниками телепередачи на Первом канале

Великолукский ансамбль «Гармонисты Великих Лук» принял участие в съемках телепередачи «Играй, гармонь!» на Первом канале в Москве. Об этом в своих соцсетях сообщила руководитель коллектива Елена Баженова.

Великолукские гармонисты стали участниками телепередачи на Первом канале. Фото здесь и далее: Елена Баженова

Она отметила, что ансамбль ранее уже участвовал в съемках этой передачи, однако в этот раз был задействован более многочисленный состав.

«Для нас большая честь принимать участие в проекте такого масштаба и такой истории! «Играй, гармонь» смотрела всегда моя бабушка, когда я была маленькая. Вот она была бы рада сейчас увидеть меня там с моими учениками! Надеюсь, видит», – рассказала Елена Баженова.

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