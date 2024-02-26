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Пять наград завоевали биатлонисты Псковской области на всероссийских соревнованиях

Пять наград завоевали биатлонисты Псковской области на всероссийских соревнованиях «Снежный снайпер» среди юношей и девушек 13-14 и 15-16 лет. Старты прошли в Смоленской области с 20 по 26 февраля. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Пять наград завоевали биатлонисты Псковской области на всероссийских соревнованиях. Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»

В возрастной группе 13-14 лет Глеб Макеев сумел взять золото в спринте и завоевал серебро в индивидуальной гонке, где допустил всего два промаха на огневых рубежах. Среди девушек 15-16 лет Карина Смирнова отличилась золотом в индивидуальной гонке, допустив четыре промаха. В спринте девушка взяла бронзу. Кроме того, среди спортсменок 13-14 лет серебром в индивидуальной гонке отметилась Анастасия Делюкина.

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