Пять наград завоевали биатлонисты Псковской области на всероссийских соревнованиях

10:18, 26 февраля 2024, ПАИ

Пять наград завоевали биатлонисты Псковской области на всероссийских соревнованиях «Снежный снайпер» среди юношей и девушек 13-14 и 15-16 лет. Старты прошли в Смоленской области с 20 по 26 февраля. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

В возрастной группе 13-14 лет Глеб Макеев сумел взять золото в спринте и завоевал серебро в индивидуальной гонке, где допустил всего два промаха на огневых рубежах. Среди девушек 15-16 лет Карина Смирнова отличилась золотом в индивидуальной гонке, допустив четыре промаха. В спринте девушка взяла бронзу. Кроме того, среди спортсменок 13-14 лет серебром в индивидуальной гонке отметилась Анастасия Делюкина.

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