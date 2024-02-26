Псковские волейболисты вышли в финальную часть предварительного этапа чемпионата России

11:20, 26 февраля 2024, ПАИ

Волейбольный клуб «Псков» вышел в финальную часть предварительного этапа чемпионата России первой лиги среди мужских команд. Игры прошли в Великом Новгороде 24 февраля. Об этом сообщает Федерация волейбола Великого Новгорода.

В соревнованиях приняли участие три команды: ВК Amkras, ВК «Псков» и сборная Новгородской области.

Псковичи в первой игре против сборной Новгородской области выиграли со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:22). В матче против ВК Amkras «Псков» уступил – 0:3 (14:25, 12:25, 22:25). По итогам соревнований местные спортсмены заняли второе место, что позволило им пройти в следующий этап, который пройдёт 6 и 7 апреля.

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