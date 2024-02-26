Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 29 февраля

11:57, 26 февраля 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию через три дня, 29 февраля.

В обращении главы государства прозвучат основные идеи по дальнейшему развитию страны. «Это будет постановка задач на ближайшие шесть лет», – сказал президент России на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив.

В этом году пул участников послания будет шире, чем обычно: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что в этом году к участию в послании будут привлечены участники спецоперации на Украине.

Отметим, что глава государства огласит послание Федеральному Собранию в преддверии выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта. Перед прошлыми выборами президент России Владимир Путин выступил с обращением к депутатам и сенаторам 1 марта 2018 г.

Эксперты же вспоминают, что тезисы, прозвучавшие в том выступлении, касались прорывного развития России, и отмечают, что ожидания от содержания послания в этом году примерно такие же.