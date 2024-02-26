Девять спортсменов Псковской области стали призёрами Кубка России по зимнему плаванию

14:50, 26 февраля 2024, ПАИ

Девять спортсменов Псковской области стали призёрам Кубка России по зимнему плаванию, который прошёл в Санкт-Петербурге с 22 по 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Напомним, что всего в соревнованиях участвовало 400 спортсменов из 41 региона России, а также Франции, Швейцарии, Сербии, Азербайджана и Белоруссии.

Всего в активе команды Псковской области 20 наград. Победителями и призёрами стартов стали Марк Мордовцев, Артур Мордовцев, Павел Тихомиров, Маргарита Компаниец, Дмитрий Железов, Виктор Иванов, Наталья Бугаева, Алексей Матвеев и Каролина Мордовцева.

Наибольшее количество наград в составе команды Псковской области завоевал Марк Мордовцев. На его счету две золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Кроме того, в эстафете 4х25 метров брассом пловцы Псковской области взяли серебро.

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