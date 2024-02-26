Восемь лет тюрьмы грозит псковичу за попытку выдавить глаза своему знакомому
Пьяный пскович пытался выдавить глаза своему знакомому. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
Установлено, что пскович поссорился со своим знакомым во время совместного распития алкоголя из-за пропажи мобильного телефона. Во время ссоры пскович ограничил подвижность знакомого и начал выдавливать ему глаза, повредив ему глазные яблоки. Нанесённые повреждения повлекли тяжкий вред здоровью человека.
Теперь пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.
Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
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