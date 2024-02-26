Восемь лет тюрьмы грозит псковичу за попытку выдавить глаза своему знакомому

11:22, 26 февраля 2024, ПАИ

Пьяный пскович пытался выдавить глаза своему знакомому. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что пскович поссорился со своим знакомым во время совместного распития алкоголя из-за пропажи мобильного телефона. Во время ссоры пскович ограничил подвижность знакомого и начал выдавливать ему глаза, повредив ему глазные яблоки. Нанесённые повреждения повлекли тяжкий вред здоровью человека.

Теперь пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.