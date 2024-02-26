Более четырех миллионов рублей похитили подставные сотрудники банков и лжеправоохранители у жителей Псковской области

13:51, 26 февраля 2024, ПАИ

Более четырех миллионов рублей похитили подставные сотрудники банков и лжеправоохранители у жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Локни, Порхова и других районов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения незаконного доступа к банковским счетам собеседников, а также оформления кредитов завладели деньгами псковичей.

В итоге после общения с махинаторами жители региона лишились более четырех миллионов рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.