Более четырех миллионов рублей похитили подставные сотрудники банков и лжеправоохранители у жителей Псковской области
Более четырех миллионов рублей похитили подставные сотрудники банков и лжеправоохранители у жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Локни, Порхова и других районов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения незаконного доступа к банковским счетам собеседников, а также оформления кредитов завладели деньгами псковичей.
В итоге после общения с махинаторами жители региона лишились более четырех миллионов рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
Более четырех миллионов рублей похитили подставные сотрудники банков и лжеправоохранители у жителей Псковской области
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