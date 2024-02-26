Два золота взял спортсмен из Псковской области на региональном турнире по киокусинкай в Санкт-Петербурге
Два золота взял спортсмен из Псковской области Артём Тиханенков на региональных соревнованиях по киокусинкай, которые прошли в Санкт-Петербурге 25 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации киокусинкай Псковской области Дмитрий Харинский.
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Ленинградской и Псковской областей.
«Мы отвезли Артёма Тиханенкова на соревнования для подготовки к международному турниру Moscow cup. Он участвовал в двух дисциплинах «ката» и «кумите» и в обеих стал первым. Также он выполнил норму первого спортивного разряда», – рассказал Дмитрий Харинский.
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Два золота взял спортсмен из Псковской области на региональном турнире по киокусинкай в Санкт-Петербурге
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