Два золота взял спортсмен из Псковской области на региональном турнире по киокусинкай в Санкт-Петербурге

13:07, 26 февраля 2024, ПАИ

Два золота взял спортсмен из Псковской области Артём Тиханенков на региональных соревнованиях по киокусинкай, которые прошли в Санкт-Петербурге 25 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации киокусинкай Псковской области Дмитрий Харинский.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Ленинградской и Псковской областей.

«Мы отвезли Артёма Тиханенкова на соревнования для подготовки к международному турниру Moscow cup. Он участвовал в двух дисциплинах «ката» и «кумите» и в обеих стал первым. Также он выполнил норму первого спортивного разряда», – рассказал Дмитрий Харинский.

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