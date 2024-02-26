Гостем программы «Бизнес-ланч» станет директор «Псковской лодочной верфи» Владимир Чулков

13:56, 26 февраля 2024, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 26 февраля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева –директор ЗАО «Псковская лодочная верфь» Владимир Чулков.

В чем секрет успеха массового производства серийных лодок в Пскове? Что такое плавдача, «хаусбот» или «плавдом»? Когда в Псковской области появится первая туристическая плавучая деревня? Как чувствуют себя псковские катера в экспедиции на Таймыре? Почему псковские суда пользуются популярностью на Териберке, в Архангельске и в Салехарде?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на главной странице портала Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в ВК.