Подведены итоги первого официального псковского турнира по таврелям

13:48, 26 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги первого официального псковского турнира по таврелям, посвящённого Дню защитника Отечества. Соревнования прошли 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 19 таврелистов от 7 до 66 лет из Пскова, Псковского района и Великих Лук.

Старты прошли в девять туров с контролем времени в десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Первое место соревнований с результатом 8,5 очка досталось псковичу Павлу Васильеву. Вторым, набрав восемь очков, стал пскович Никита Виноградов. Замкнул тройку лидеров таврелист из Пскова Назар Евдокимов.

Среди младших спортсменов 2015-2016 годов рождения лучшим стал Дмитрий Шерешков, второе место досталось Милане Чеждоевой, а третьим стал Игорь Наумов.

Призёров наградили грамотами, медалями, денежными призами и сувенирами от Федерации таврелей России.

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