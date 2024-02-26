Подведены итоги первого официального псковского турнира по таврелям
Подведены итоги первого официального псковского турнира по таврелям, посвящённого Дню защитника Отечества. Соревнования прошли 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.
В соревнованиях приняли участие 19 таврелистов от 7 до 66 лет из Пскова, Псковского района и Великих Лук.
Старты прошли в девять туров с контролем времени в десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.
Первое место соревнований с результатом 8,5 очка досталось псковичу Павлу Васильеву. Вторым, набрав восемь очков, стал пскович Никита Виноградов. Замкнул тройку лидеров таврелист из Пскова Назар Евдокимов.
Среди младших спортсменов 2015-2016 годов рождения лучшим стал Дмитрий Шерешков, второе место досталось Милане Чеждоевой, а третьим стал Игорь Наумов.
Призёров наградили грамотами, медалями, денежными призами и сувенирами от Федерации таврелей России.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Два золота взял спортсмен из Псковской области на региональном турнире по киокусинкай в Санкт-Петербурге
23 награды выиграли великолукские спортсмены на открытом первенстве по тайскому боксу в Белоруссии
Более 60 наград привезли спортсмены Псковской области с чемпионата и первенства СЗФО по тхэквондо
Псковские волейболисты вышли в финальную часть предварительного этапа чемпионата России
Делегация Псковской области на выставке «Россия» провела мероприятия, посвящённые Дню спорта