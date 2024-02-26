Региональный финал школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» проходит в Пскове

17:25, 26 февраля 2024, ПАИ

Региональный финал школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет» проходит в Пскове 26 и 27 февраля. Об этом сообщается в группе соревнований в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях среди юношей участвуют четыре команды из Великих Лук, Пскова, Невельского и Гдовского районов.

Баскетболистки Пскова, Локнянского, Куньинского и Островского районов участвуют в финале среди девушек.

Главным призом состязаний является путёвка в финал Северо-Западного федерального округа, который пройдёт в Пскове с 19 по 23 марта.

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