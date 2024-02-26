Соревнования по спортивной подводной стрельбе пройдут в Пскове

15:05, 26 февраля 2024, ПАИ

Соревнования по спортивной подводной стрельбе пройдут в Пскове 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.

В соревнованиях примут участие спортсмены старше 18 лет. Они выявят лучшего в трёх упражнениях: «Точность», «Биатлон» и «Эстафета».

В рамках упражнения «Точность» участнику даётся десять минут, чтобы проплыть от старта до огневого рубежа и осуществить десять выстрелов под водой. За один нырок можно произвести только один выстрел. В упражнении «Биатлон» спортсмены должны будут пройти под водой дистанцию от старта до огневого рубежа и осуществить пять выстрелов. «Эстафету» проходят команды по три человека. Они поочерёдно сменяются друг друга после выполнения трёх выстрелов.

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