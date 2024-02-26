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Аудиоспектакль-экскурсия «Прогулка с Курбатовым» появится в Пскове

Маршрут с аудиосопровождением «Прогулка с Курбатовым» появится в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Маршрут будет пролегать по любимому пешеходному пути писателя и литературного критика Валентина Курбатова, остановки запланированы вблизи наиболее значимых мест в его жизни: областная библиотека (которая сейчас носит его имя); памятник княгине Ольге; театр драмы имени Пушкина; скамейка, созданная в память о писателе; площадь Ленина и Свято-Троицкий кафедральный собор.

В аудиоспектакле будут использоваться различные жанры, которые позволят создать ощущение, будто сам Валентин Курбатов прогуливается вместе со слушателем.

Аудиоэкскурсия будет доступна через QR-код. Любой желающий сможет скачать мобильное приложение и пройти маршрут пешком, а рассказ сам будет начинаться при приближении к достопримечательности.

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