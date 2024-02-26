Новоржевский спортсмен представит Псковскую область на чемпионате России по муай-тай

20:33, 26 февраля 2024, ПАИ

Новоржевский спортсмен Илья Ильин представит Псковскую область на 29-м чемпионате России по муай-тай, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 по 10 марта. Об этом сообщается в группе клуба тайского бокса и К-1 Versus в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов. По итогам стартов будет сформирована команда сборной России, которая примет участие в чемпионате мира по муай-тай в Греции.

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